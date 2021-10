Seine-Maritime. Avec Expat's facilities, trois Rouennais aident les étudiants à voyager

Jules Ghinozzi, Maxence Chalaux et Dylan De Sousa s'apprêtent à débuter leur quatrième année d'études à Neoma Business School à Mont-Saint-Aignan. À la suite de leur séjour à l'étranger, ils ont eu l'idée de proposer un accompagnement pour les étudiants qui préparent une mobilité : "On a tous les trois rencontré des galères pour s'installer à l'étranger, raconte Jules. Moi je suis allé en Chine et il y avait énormément de papiers à remplir. Nous ne sommes pas toujours bien accompagnés dans les démarches et il y a la barrière de la langue. Il nous a aussi fallu près d'un mois pour trouver un logement fiable, nous étions un peu dépités." Désireux d'améliorer l'expérience des étudiants, les trois amis ont donné vie à Expat's facilities avec l'appui de l'incubateur de Neoma. La start-up propose différents services : création de visa, assurance, recherche de logement ou mise en relation avec un ambassadeur résidant dans le pays d'accueil. "Notre objectif est de créer de la proximité avec l'étudiant pour nous adapter à ses besoins, par le biais de notre plateforme internet", explique Maxence Chalaux.

Un nouveau site internet est d'ailleurs en préparation et devrait être opérationnel d'ici septembre. En plus de proposer un suivi personnalisé, de nombreuses actualités relatives aux destinations du monde entier y seront référencées, pour permettre aux étudiants de se familiariser avec leur pays d'accueil.

Une aventure tout en persévérance

Lorsque Jules, Maxence et Dylan dévoilent leur projet à l'automne 2020, celui-ci est dans un premier temps rejeté par Neoma BS Incubateurs. Si la structure d'aide au développement des start-up juge l'idée prometteuse, ce sont les moyens qui manquent pour la concrétiser. Les trois colocataires ne baissent pas pour autant les bras : déterminés, ils se répartissent rigoureusement les tâches et continuent de travailler sur le projet en parallèle de leurs études.

"On avait déjà soumis notre idée auprès des étudiants de première année par l'intermédiaire du BDE et on savait qu'ils étaient très intéressés par le concept", indique Jules Ghinozzi. Les fondateurs d'Expat's facilities postulent à nouveau en avril dernier, avec plus de succès cette fois-ci : "Maintenant, nous recevons une aide financière de Neoma et nous sommes accompagnés par un coach et des professionnels expérimentés", se réjouit Maxence. Il prévoit un bel avenir pour cette jeune start-up, qui s'apprête à débuter une active campagne de communication.

L'équipe n'a cessé de s'agrandir : des étudiants d'école de commerce et d'informatique ont rejoint l'aventure pour assurer les rendez-vous avec la clientèle étudiante et les services proposés par l'organisme. - Jules Ghinozzi