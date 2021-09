Marie Papillon. "J'adorerais pouvoir tourner un film ou une série au Havre"

"Marie Papillon j'écouuute ?" Au bout du fil, le ton est enjoué, le tutoiement de rigueur. Entre deux tournages, Marie Papillon a accepté de parler de sa vie… et de sa ville. Le Havre, elle y a grandi jusqu'à ses 18 ans. Elle est passée par le collège Raoul Dufy, puis par le lycée Jean Monnet. "Je reviens régulièrement, je suis fière de dire que je viens du Havre. Peu de gens connaissent vraiment, ils ne me parlent que du port. Je leur dis : 'venez, vous allez voir !', embraye Marie Papillon, qui ne manque jamais d'inviter des copains parisiens dans la cité Océane. Après ils me disent : 'bon, quand est-ce qu'on y retourne ?'."

Internet, le cinéma et même un livre

La trentenaire a eu une première vie d'entrepreneuse, dans l'événementiel. Elle a aussi monté un studio photo à Paris. Mais c'est sur le réseau social Instagram que sa facette d'actrice a émergé. "J'ai toujours fait rire les gens, il y a un côté facile dans ma personnalité", poursuit-elle. Dans de courtes vidéos, les stories, elle partage son quotidien et son humour désopilant, bien aidée par sa chienne Bibi et sa bouille nonchalante. "Le premier confinement m'a plutôt réussi, cela m'a permis de me poser, d'accueillir une deuxième vie artistique. J'ai commencé à écrire, passé des castings…"

"Au Havre, la culture est dans la rue ! Peu importe de quel milieu tu viens, il y a de quoi s'instruire"

Après une première série au printemps librement inspirée de sa tendance à la paréidolie - voir des personnages dans des objets - elle est à l'affiche de Jeune et Golri, sur OCS, en cette rentrée. Marie Papillon a aussi tourné dans un thriller signé Giordano Gederlini, dont la date de sortie n'est pas encore connue. "Passer du réseau social aux plateaux de tournage n'a pas été si compliqué, car j'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai choisi des projets où je peux m'exprimer comme je le souhaite", estime la Havraise, engagée sur les thèmes du féminisme ou les droits de la communauté LGBT+. Des questions de société qu'elle aborde dans un livre jeunesse illustré, Marinette, à paraître le mercredi 29 septembre aux éditions Hachette. Si son port d'attache n'est pour le moment pas au centre de son travail, Marie Papillon juge toutefois la ville du Havre inspirante. "Il y a une lumière différente, une atmosphère particulière. Cette ville m'a tellement appris que j'aimerais la mettre en scène. J'adorerais pouvoir tourner un film ou une série au Havre." Et de citer de potentiels décors : "A Sainte-Adresse, tu peux te croire dans un épisode aux États-Unis ; au port, tu es à l'autre bout du monde ; le quartier Perret a un côté URSS, etc." Exilée à Paris, la jeune femme a vu la ville évoluer. "À la plage, le skatepark est arrivé, les cabanes peintes, je trouve cela super. La bibliothèque Oscar Niemeyer, le 'pot de yaourt', les Jardins suspendus, la piscine… C'est fou qu'on ait du Jean Nouvel ! J'ai vu tous ces endroits prendre de plus en plus d'ampleur, de valeur." L'actrice souligne aussi l'accessibilité à la culture : "Elle est dans la rue ! Peu importe de quel milieu tu viens, il y a de quoi s'instruire." Elle était là, en 2017, pour le dernier passage des géants de Royal de Luxe. "J'avais emmené des copines. C'était compliqué de leur expliquer qu'une grosse marionnette allait se balader dans la rue…", ironise la comédienne. "J'ai mis du temps à dire que j'étais comédienne, confie-t-elle d'ailleurs. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. La vie est pleine de surprises."