Manche. Les Cherbourgeoises se font belles pour l'été

Alors que la période estivale est parfois synonyme d'activité au ralenti, pour certains, c'est tout le contraire ! Depuis le début du mois de juin, certains instituts de beauté et salons de manucure enregistrent un bond dans leurs réservations à l'approche des congés d'été. 15 % de rendez-vous supplémentaires ont été pris à l'institut Eveil des sens, au 14 rue Christine, à Cherbourg. "Des clientes viennent avant les vacances, généralement elles veulent avoir les aisselles, le maillot, les jambes entières, et les sourcils épilés... Elles ne viennent pas que pour une seule partie du corps" explique Marine Hébert, responsable adjointe.

On se fait belle aussi jusqu'au bout des ongles ! "Notre problème c'est la durée des rendez-vous qui est plus longue parce que les clientes font à la fois manucure et pédicure" raconte Alizée Reinhardt, gérante de l'Atelier des coquettes, situé 8 Rue au Blé. Comptez dorénavant 3 à 4 semaines de délai avant d'obtenir un créneau.

Un travail de pro incomparable pour Sanaa Ghazlane, une cliente régulière : "Je n'aurais jamais le même résultat si je le fais moi-même". De son côté, Lucile change son vernis rose fluo contre des nuances orange, jaune et vert. "L'été on met un peu de gaieté au bout des doigts, ça fait du bien au moral !" résume-t-elle, tout sourire.