Covid-19. Un homme de 22 ans meurt après sa première dose : une information judiciaire ouverte

Lundi 26 juillet, Maxime Beltra, un jeune homme de 22 ans habitant à Sète (Hérault) est décédé quelques heures après avoir reçu sa première injection du vaccin Pfizer.

Selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux d'une personne qui affirme être le père de la victime, Maxime Beltra a été vacciné à 14 heures et est décédé dans la soirée, vers 23 heures, d'un "choc allergique". Le supposé père de la victime accuse le vaccin d'être responsable de la mort du jeune homme.

Il dénonce également des décisions "corrompues" du gouvernement et "les médias de propagande".

Ce mercredi 28 juillet, le parquet de Montpellier a informé qu'une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les causes du décès. L'enquête est en cours, une autopsie sera effectuée prochainement et un dossier sera transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). À ce stade, le vaccin n'est pas le suspect n°1 du décès de Maxime Beltra. L'ANSM pourra se prononcer sur les causes exactes de la mort du jeune homme à l'issue de l'enquête.

Une source judiciaire indique : "Il est d'ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé, peu avant son décès, un aliment pour lequel il avait une allergie connue."