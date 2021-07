[Photos] Le Havre. Avec le Fantômaton, nos silhouettes deviennent dessins animés

Voir sa silhouette animée projetée sur un mur du quartier : c'est l'idée originale proposée par le Tetris du Havre, dans le cadre d'Exhibit, le festival des arts numériques. Samedi 31 juillet, le collectif Les Fantômes installera son fantômaton sur l'esplanade du gymnase Emile Léjard. Cette curieuse machine permet de transformer un mouvement en dessin animé. Pour créer son "fantôme", il faut d'abord capturer son mouvement pendant 5 secondes grâce à une caméra. Il est décomposé en photos, façon planche de bande-dessinée, qu'il faut repasser au feutre. Un scanner "magique" permet ensuite de transformer ces images en animation.

Technologie et créativité

"On essaie de cacher la technologie au maximum et de faire appel au corps, au mouvement, avec de la musique pour que les participants se lâchent à fond, détaille Marie De Biaso, co-fondatrice du concept avec Philippe Dubost, la partie dessin est plus créative, on peut ajouter des effets spéciaux. Les enfants ont beaucoup d'imagination !"

Les gestes super héros comme Superman sont une source d'inspiration... -

Les fantômes réalisés ces derniers jours au Havre seront projetés, de nuit, sur la façade du gymnase, samedi 31 juillet, juste avant la projection du film SOS Fantômes (22 heures). "Le jeu, ce sera de retrouver sa silhouette, la montrer aux autres... Une activité collective pour les habitants du quartier, commente Marie-Charlotte Sautai, responsable de la médiation culturelle au Tetris, une vraie farandole de fantômes !"

Corentin s'apprête à découvrir le résultat... -