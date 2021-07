Vicq-sur-Mer. La mairie lance une cagnotte pour aider un habitant sinistré

Le vendredi 23 juillet, après 21h, le toit de la maison de Claude Deschamps, un habitant du bourg de Cosqueville, à Vicq-sur-Mer, a été foudroyé. 18 sapeurs-pompiers sont parvenus à évacuer l'octogénaire de sa maison et à éteindre l'incendie. Alors la mairie a décidé le mardi 27 juillet, après la demande de plusieurs habitants, d'ouvrir une cagnotte afin d'aider celui que tout le monde surnomme "Petit Claude" à se reloger. "Il est très connu dans le village, c'est notre petit protégé. Il n'a plus de toit et il y a beaucoup de dégâts à cause de l'eau qui a coulé dans sa maison" explique une employée de la mairie, qui précise que Petit Claude n'a pas besoin de meubles. Uniquement les dons en espèce sont acceptés en mairie, de 9h à 14h et de 14h à 17h.