Près de Fécamp. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les escargots...

"Cela va être froid et un petit peu mouillé !" Avant de placer un escargot dans ses mains, Romain Sauvaire prévient Lilian, âgé de 10 ans : "Ce n'est pas de la bave de limace gluante qui va rester coller sur ta main. Tu vas voir, quand on va le retirer, ça partira tout seul !" La bave d'escargot, si chère aux sorcières, est l'un des mythes autour de ces "bêtes à cornes" que va tenter de déconstruire l'héliciculteur. Il a repris la Ferme aux Escargots il y a trois ans et déménagé l'exploitation à Epreville, près de Fécamp. Sous deux grandes serres, 400 000 spécimens grandissent en vue d'être préparés pour les fêtes de fin d'année. "Noël, c'est 75 % de mes revenus", poursuit Romain Sauvaire à l'attention des quelques touristes venus découvrir son exploitation ce jour-là.

Romain Sauvaire élève 400 000 spécimens sous serre.

Cinq héliciculteurs en Seine-Maritime

"Nous ne sommes que cinq éleveurs en Seine-Maritime. Cela me plaît beaucoup de partager cette agriculture un peu moins conventionnelle que le lait ou les céréales", sourit ce Normand d'adoption, venu à l'héliciculture sur le tard. "Mais cela fait écho à quand j'étais petit, je manipulais beaucoup les escargots dans le jardin." C'est l'aspect insolite de la visite qui a justement séduit la famille de Lilian, venue de Lille : "C'est sympathique et original, ça change de la plage, confient les parents, adeptes de ces découvertes de producteurs locaux pendant leurs vacances. La façon dont ils vivent, dont ils se reproduisent... C'est très intéressant." Il existe 70 000 espèces d'escargots dans le monde, "mais à peine dix ou vingt sont comestibles".

L'héliciculteur le promet : la bave d'escargot, cela ne colle pas !