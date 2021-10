[Vidéo] Cherbourg-en-Cotentin. Embarquez vers la rade au coucher du soleil

Depuis cet été, vous pouvez monter à bord de l'Adèle et découvrir la deuxième plus grande rade artificielle au monde, à Cherbourg, au coucher du soleil. Le rendez-vous est fixé les mercredis 28 juillet à 20h30, et les 4 et 18 août à 20h au Pont Tournant. Pour la première, le 21 juillet, les passagers ont pu suivre les explications de Claire Yvon, guide conférencière : "Cette rade est le fruit des siècles de combat contre l'ennemi fidèle qui est l'Anglais. La décision a été prise à la fin de l'Ancien Régime de construire une digue avec un projet pharaonique", explique-t-elle. La balade retrace également les évolutions de la ville dans le temps jusqu'à aujourd'hui.

À l'avant du bateau, les passagers ont pu observer, à l'air libre, les différentes fortifications au coucher du soleil.

Réactions lors de la balade en mer

Parmi les passagers figurait Philippe, natif de Cherbourg. Il est venu voir la rade en bateau pour la troisième fois et ne se lasse pas du spectacle : "On apprend toujours, c'est ça qui est intéressant". Au bout d'une demi-heure, la guide a dû s'interrompre. Et pour cause, plusieurs dauphins faisaient leur show et suivaient le bateau ! "On a vu des choses magnifiques, c'est la balade idéale en mer !" s'enthousiasmait alors Emilie, originaire d'Auvergne. Un moment magique digne d'un décor de carte postale.