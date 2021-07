Orne. Deux cambrioleurs interpellés près d'Alençon

Pris en flagrant délit ! Ils pensaient revenir les poches pleines, mais ils ont finalement terminé leur virée nocturne au poste de police.

Dans la nuit du jeudi 22 au 23 juillet, deux individus cagoulés et gantés sont entrés dans une maison inhabitée à Damigny. Pas de chance pour les malfaiteurs, un témoin les a surpris et a appelé la police. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont constaté leur présence sur les lieux. Surpris, ils ont tenté de se dissimuler dans les hautes herbes de la propriété, en vain. Les deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits. Ils répondront prochainement de leurs actes au tribunal.