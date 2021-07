Jardinage. Trois façons d'arroser vos plantes pendant vos vacances

Si vous partez en vacances et que vous ne savez pas comment prendre soin de votre jardin pendant votre absence, Sébastien Routy, responsable du végétal à la Jardinerie Legruel, située à Tollevast, propose trois façons d'éviter à vos plantes de se dessécher durant l'été. La première consiste à les arroser au pied, au goutte à goutte via un adaptateur fixé à une bouteille d'eau, et de régler le débit sur une échelle de 1 à 11.

Voici à quoi ressemble le "pied goutteur" de la marque Iriso proposé à la Jardinerie Legruel. -

"Ça marche très bien, c'est adaptable sur n'importe quelle bouteille, et ça permet de réguler 24/24h l'eau pour les plantes d'intérieur ou d'extérieur" explique le professionnel. La meilleure alternative selon lui. "Il existe d'autres systèmes comme les pains de gélatine, qu'on va ouvrir sur le côté et poser directement sur la terre, et qui vont distribuer de l'eau et de l'humidité régulièrement."

Dernière astuce : "Mettre un paillage, qui permet de garder l'humidité au pied des plantes pendant les périodes chaudes". Il en existe de plusieurs coloris et matières différentes.

Enfin, Sébastien rappelle une règle de base pour les novices : "Il faut bien arroser vos plantes avant de partir en vacances, toujours le soir, à la fraîche. Évitez le matin et l'après-midi car avec la chaleur, l'eau s'évapore et ne tient pas." De précieux conseils quand on sait que l'établissement a enregistré un boom de vente depuis le début de la pandémie.