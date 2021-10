Caen. Deux policiers sauvent une femme de la noyade dans l'Orne

Deux policiers de la brigade de police du Calvados ont sauvé in extremis une femme de la noyade à Caen ce lundi 26 juillet. Il était environ 11h30 quand une patrouille passe sur le pont de Vaucelles et aperçoit une personne immobile flottant dans l'Orne. Au même moment, elle reçoit un message du centre d'informations et du commandement (17) qui les informait de la présence d'une femme dans l'eau. "Cette femme de forte corpulence était sur le dos et la tête immergée" précisent les policiers. Elle flottait à mi-distance entre le Pont Churchill et le Pont Vaucelles. Les deux policiers se jettent immédiatement à l'eau. Ils ont nagé une vingtaine de mètres avant de ramener la victime, une femme âgée de 47 ans, sur la terre ferme.

Tentative de suicide

Elle avait laissé ses effets personnels sur la berge. Les policiers ont effectué les gestes de premier secours. "La victime était consciente mais elle recrachait de l'eau". À l'arrivée des sapeurs-pompiers, "elle confirme avoir voulu mettre fin à ses jours". Elle a été transférée en urgence relative au CHU de Caen.