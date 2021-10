[Vidéo & Photos] Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Cinq ans après, beaucoup d'émotion en attendant le procès

Parapluie et imperméables étaient de mise, lundi 26 juillet, pour la cérémonie d'hommage au père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà cinq ans qu'il a été assassiné en son église lors de la messe du matin. "Je ne peux toujours pas m'asseoir à la place où j'étais il y a cinq ans", confie sœur Danièle, présente le matin de l'attentat et qui a participé à l'hommage. À ses côtés, Guy Coponet, également présent lors de l'attentat mais qui a perdu son épouse, Janine, décédée le 19 avril dernier.

Procès en février prochain

Après une procession entre le presbytère et l'église, la cérémonie religieuse s'est tenue en présence de nombreux paroissiens, d'élus et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une minute de recueillement a ensuite été observée devant la stèle commémorative et l'hommage républicain a été organisé non pas sur le parvis de l'église mais dans une salle municipale située non loin.

Dans son discours, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a indiqué que le procès en béatification du père Hamel avance. "L'enquête diocésaine est achevée, déposée à Rome et nous avons reçu la reconnaissance de la validité de cette enquête. La suite ne nous appartient plus", a-t-il expliqué.

Autre évènement attendu, le procès devant la cour d'assises spéciale de Paris concernant quatre accusés, proches des deux assaillants, qui se tiendra du 14 février au 11 mars. "Le temps de la justice sera un temps difficile qui va s'ouvrir", a confié le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

La minute de recueillement devant la stèle en hommage au père Jacques Hamel.

"La barbarie islamiste touche tous les symboles qui font l'Occident et la France. La barbarie à laquelle nous sommes confrontés est une barbarie difficile à combattre (...) Nous avons encore à nous battre, fortement et encore longtemps, contre ceux qui utilisent Dieu pour tuer", a ajouté le ministre.

"Jacques Hamel était d'une modestie et d'une simplicité dont il ne se dépâtissait jamais", a souligné le député communiste Hubert Wulfranc, maire de la commune au moment du drame. Le maire actuel, Joachim Moyse, a évoqué l'"homme d'église et citoyen engagé" qui "portait un message de paix et d'espérance".

En ce jour anniversaire, de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage au prêtre assassiné il y a cinq ans, dont le Premier ministre Jean Castex.