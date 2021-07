Eure. Plusieurs blessés dont un grave lors d'un moto-cross

La pluie a rendu le terrain gras dimanche 25 juillet, ce qui a provoqué plusieurs chutes de concurrents, lors de l'Enduro de la Calonne, moto-cross disputé à Thiberville.

On déplore quatre blessés, lors de plusieurs chutes.

La plus grave concerne un homme âgé de 40 ans, qui a dû être héliporté en urgence absolue par Dragon 76 jusqu'au CHU de Rouen. On déplore aussi les chutes de trois autres concurrents, âgés respectivement de 20, 30, et 55 ans.

Les trois, en urgence relative, ont été transportés par les pompiers à l'hôpital de Bernay.