Auderville. Sèche-linge en feu :25 touristes évacués d'un hôtel

Il était 1 h 15 dans la nuit du samedi 24 à dimanche 25 juillet, lorsque l'alerte a été donnée.

Un sèche-linge dégageait de la fumée dans la buanderie de l'hôtel du Cap à Auderville, sur le cap de la Hague.

Les propriétaires ont procédé à l'évacuation de 25 personnes qui dormaient dans l'établissement.

L'intervention a mobilisé 16 pompiers de Cherbourg, La Hague et Tourlaville. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et après l'évacuation du sèche-linge, une reconnaissance par les secours, et le contrôle de l'absence de monoxyde de carbone, chacun a pu regagner sa chambre pour finir sa nuit.