Bonne table dans l'Orne. Quelques bouchées pour une régalade...

Le rouge sang de la devanture du restaurant ne passe pas inaperçu lorsque l'on déambule dans les rues de Gacé. Transformée en restaurant depuis huit ans, l'ancienne librairie était en "ruine", explique Xavier Lebas, gérant du 23 Grande Rue. "Tout était à refaire, mais nous avons tout de même voulu conserver cette devanture. Elle ne passe pas inaperçue, certains pensent même qu'elle est classée au patrimoine historique." La façade, hormis la peinture, serait exactement la même qu'au XIXe. L'édifice conserve l'inscription "Librairie L'épine", mais ici, ce ne sont pas des livres que vous trouverez, mais de bons plats. Cassolette de Saint-Jacques, lieu jaune au beurre blanc, Pavé de rumsteak ou encore hamburger au camembert y sont préparés avec passion. "Nous faisons de la cuisine classique, et traditionnelle comme la bonne tête de veau. Nous essayons de faire des plats qui sont au goût de tous", développe Xavier.

Une fois le menu à mes côtés, mes yeux défilent parmi tous les plats. Soudain, ils s'arrêtent sur l'araignée de porc au cidre. En peu de temps l'assiette arrive sur ma table. La présentation est soignée, mais pas pour longtemps, j'entame la première bouchée. Une explosion de saveurs, le porc mélangé à la sauce au cidre fait sensation. Champignons, oignons, haricots et purée de pommes de terre, les ingrédients ne font pas long feu dans l'assiette, je préfère les manger avant qu'ils ne refroidissent. Que choisir pour le dessert ? Une spécialité culinaire comme la Teurgoule ? Fondant au chocolat avec une boule de vanille ? Ou encore fromage blanc et coulis de fruits rouge ? Mon intuition me dit de prendre la crème brûlée faite maison. Je n'ai pas eu tort. La couche supérieure est craquante et parfaitement caramélisée. Quant à l'intérieur, sa fraîcheur me fait craquer. J'ai bien mangé !

Depuis quelques mois, le 23 Grande Rue n'est plus un simple restaurant, c'est aussi une épicerie fine. Des produits locaux comme du calvados, des terrines, et des confitures sont mis en vente à l'intérieur…