Seine-Maritime. Dorothée Piatek exerce son art tout en finesse et minutie

"J'ai toujours besoin de m'occuper et d'occuper mes mains." Après une longue carrière d'auteure de littérature jeunesse, Dorothée Piatek a quitté les mots pour les arts graphiques. "Je faisais déjà beaucoup de dessin mais toujours en petit, pour moi, il n'est pas concevable de faire des grands formats", raconte, avec le sourire, cette Nordiste d'origine, arrivée en Normandie à ses 21 ans. Elle est d'ailleurs "tombée amoureuse" de Rouen en découvrant le patrimoine de la ville aux cent clochers : "Je me suis imprégnée de la ville et je voulais retransmettre cet amour." Comme elle le faisait avec les livres pour transmettre ses pensées, il s'agit là aussi de mettre en valeur la capitale normande auprès du public.

"Une patience d'ange"

Avec l'aquarelle miniature, qu'elle pratique depuis quatre ans, Dorothée Piatek dessine d'abord des bâtiments qui lui plaisent ou qui sont iconiques. "Je me rends sur place pour faire des photos du bâtiment et pour redresser la perspective, c'est déjà un gros travail, précise-t-elle. Je fais des photos des briques et des pierres pour réaliser l'aquarelle la plus précise et la plus réelle." Pour Dorothée Piatek, il n'y a pas de réalisation impossible, "plus c'est compliqué plus je trouve ça intéressant", acquiesce-t-elle. L'un des bâtiments qui lui a donné le plus de travail : le palais de justice de Rouen. "Ça a été un vrai défi, j'ai mis un an avant de me lancer pour le dessiner !"

Il faut compter, en moyenne, 15 jours pour réaliser une aquarelle miniature : "Il faut une patience d'ange car il faut suivre le rythme imposé par le corps, la concentration s'épuise au fil de la journée." C'est dans son appartement que Dorothée Piatek s'est aménagé un petit atelier. Dans un coin du salon, il ressort avec ce papier peint bordeaux aux murs accompagné de motifs graphiques. "Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de place, il me faut des feutres, des crayons et du papier, poursuit-elle. Surtout, des loupes de différentes tailles que je fixe sur mon bureau." Aujourd'hui, l'artiste est sollicitée par de nombreuses institutions pour réaliser des aquarelles miniatures comme La Poste : "On m'a demandé de dessiner les 30 plus beaux bureaux de Poste de France, je dois dire que j'ai découvert qu'il y avait un très beau patrimoine." Des particuliers la sollicitent aussi, "essentiellement pour réaliser des aquarelles de maisons de famille, pour garder un souvenir". Difficile pour Dorothée Piatek de savoir combien d'aquarelles miniatures elle a pu réaliser, "je dirai environ 200", un travail minutieux qu'elle est la seule à réaliser à cette échelle en France.