Rencontre avec Sylvain Letouzé. Un beau contingent d'athlètes, en espérant un beau contingent de médailles

L'ancien journaliste Sylvain Letouzé, conseiller régional délégué au sport de haut niveau et aux grands évènements vient de publier un ouvrage sur les histoires insolites des jeux olympiques (City édition).

Bonjour Sylvain, avant de dire un mot de votre livre, parlons un peu des jeux de Tokyo. Des JO très particuliers non ?

Oui bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que Tokyo avait déjà vu l'une de ses olympiades annulée, c'était en 1940, on sait tous pourquoi. Cette fois, on a bien failli recommencer mais les jeux auront bien lieu. Et ils peuvent, comme en 1964, en pleine guerre froide revêtir un caractère très symbolique.

Beaucoup d'Athlètes Normands à Tokyo, c'est un record ?

En tout cas depuis 1948, oui. Avant c'est plus difficile à dire car le recensement des athlètes qui participaient aux JO n'était pas aussi précis. Là on a une quinzaine de représentants de la région, tout sport confondus, c'est un gros contingent d'athlètes, espérons maintenant un beau contingent de médailles.

On a des chances ?

Oui, avec le manchois Éric Delaunay en skeet ou le havrais Jérémy Mion en voile par exemple. On peut aussi penser aux cyclistes Guillaume Martin ou Benoît Cosnefroy.

Vous avez écrit les histoires insolites des Jeux Olympiques, une série d'anecdotes croustillantes. Donnez-nous un exemple.

En 1904, les jeux ne sont pas encore aussi populaires mais le célèbre chef indien Géronimo vient assister aux épreuves, le 12 août à Saint-Louis. C'est le premier grand personnage de l'histoire à associer son nom aux Jeux Olympiques…

Pratique: Retrouvez d'autres anecdotes sur les JO dans "Histoires insolites des Jeux Olympiques" aux éditions City édition, écrit par Sylvain Letouzé.