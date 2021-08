À découvrir. Les trois terrasses incontournables à Rouen

Il n'y a pas un quartier de Rouen sans une terrasse sur laquelle se poser simplement pour boire un café ou un verre mais aussi pour déjeuner. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une sélection de trois terrasses à essayer sans tarder lorsque l'on arrive dans la capitale normande.

Une sélection difficile !

Au-delà de ces trois terrasses, ce sont des quartiers aussi où il fait bon flâner. Au Son du cor, la rue Eau-de-Robec vaut le détour pour son petit cours d'eau et l'architecture des bâtiments. En plein centre piéton, la place du 19 avril 1944 offre une pause rafraîchissante avec sa belle fontaine et les terrasses qui l'entourent comme celle du Socrate. Enfin, comment ne pas évoquer la célèbre place du Vieux-Marché pour l'histoire qu'elle renferme et les nombreuses brasseries tout autour.

Évidemment, cette sélection est subjective. N'hésitez pas à essayer d'autres terrasses qui vous paraissent accueillantes dans un cadre agréable.