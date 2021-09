Bagnoles-de-l'Orne. Le "Bagnoles Normandie Trail" revient en forêt des Andaines

La seconde édition du Bagnoles-Normandie-Trail aura lieu au départ de Bagnoles-de-l'Orne, commune classée "station de trail".

Du 24 au 26 septembre, les chemins balisés des 7 000 hectares de la forêt des Andaines seront le terrain de jeu des trailers, ces adeptes des courses loin du tumulte des routes ou des stades.

Au programme du vendredi 24, un ultra-trail de 100 km. Le samedi 25, des trails de "seulement" 21 ou 42 km, mais aussi des marches nordiques chronométrées, sur les mêmes distances. Enfin le dimanche 26, un trail découverte plus accessible à tous, de 8 km. Mais aussi une marche nordique et une randonnée de 12 km, ainsi qu'un "défi kid" pour les plus jeunes.