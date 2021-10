Orne. Le Département veut pallier son manque chronique de médecins

Face à la désertification médicale, le Conseil départemental de l'Orne lance une nouvelle campagne de recrutement de médecins généralistes. Déjà en 2020, huit médecins avaient été recrutés et salariés. Mais près de 13 % des Ornais n'ont plus de médecin traitant et 43 % des généralistes qui exercent actuellement dans ce département ont plus de 60 ans.

Pour tenter d'en attirer de nouveaux, le département les intégrera dans son centre départemental de santé à Alençon, avec actuellement des sites territoriaux à Bagnoles-de-l'Orne et au Mêle-sur-Sarthe, mais aussi avec plusieurs sites secondaires. Les médecins qui sont recrutés sont salariés et ils sont déchargés de leurs tâches administratives.