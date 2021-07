Surtainville. Les plagistes sensibilisés à l'érosion des dunes

Même en vacances, ce n'est pas le moment de baisser la garde ! Trois panneaux d'information ont été installés depuis le 6 juillet aux entrées de la plage de Surtainville, pour éviter de dégrader le cordon dunaire, qui s'érode au fil des mois… Une pédagogie nécessaire pour Odile Thominet, maire de la commune : "Il nous faut le préserver pour empêcher la mer de pénétrer, et protéger les habitats, mais aussi la faune et la flore. Il faut que les gens prennent conscience de ça pour pouvoir revenir demain avec leurs enfants et petits enfants."

Pourtant, des alternatives ont déjà été mises en place : "On a fait poser des ganivelles, qui sont des clôtures en châtaigner, qu'on voit le long des rivages sableux, qui ont un double rôle : à la fois de canaliser et d'orienter le public vers des accès qu'on souhaite maintenir, ça fait office de clôture, et ça permet aussi de piéger le sable et accélère le réengraissement de la dune" a expliqué Yann Mouchel, garde du littoral pour le SyMEL. Deux ambassadeurs du littoral seront présents sur la plage cet été pour sensibiliser les touristes mais aussi les randonneurs qui voudraient passer par les dunes. À l'hiver dernier, c'est une immense brèche de 80 mètres de long qui s'était formée dans les dunes de Surtainville, à cause, notamment, des forts coefficients de marées.

Voici l'un des panneaux installé à l'entrée de la plage de Surtainville, écrit à la fois en français et en anglais. -