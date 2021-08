Métropole de Rouen. Les coins les plus agréables en bord de Seine

Il faut près d'une heure pour rejoindre le littoral depuis la Métropole de Rouen, un trajet qui n'est pas accessible à tous et qui ne peut pas être fait à la moindre envie de fraîcheur en bord d'eau. Mais la Seine offre des coins tout aussi charmants et apaisants que la côte.

Le long du fleuve

La rédaction a sélectionné trois lieux situés dans l'agglomération rouennaise qui offrent un cadre bucolique. Tout d'abord La Bouille, cette petite commune située en bas de falaise et qui borde la Seine. De nombreux bancs sont installés le long du fleuve avec une vue imprenable sur la commune située en face, Sahurs.

À Rouen, plutôt que la prairie Saint-Sever et les quais de la rive gauche, poursuivez au-delà du pont Flaubert pour profiter de la presqu'île Rollet. Elle offre un véritable cadre de nature en ville avec la Seine qui l'entoure. Seule la vue inspire un peu moins à la rêverie mais permet d'observer le fonctionnement du port. Enfin, la ville de Duclair mérite aussi le détour pour sa situation entre fleuve et nature.

Le charme de la ville de Duclair

À Duclair, il y a de quoi faire en bord de Seine avec une agréable promenade dotée de nombreux bancs pour s'asseoir et admirer le passage des navires. Envie d'un peu de verdure ? La forêt domaniale est située tout autour de la ville pour une balade à l'ombre des arbres.

La presqu'île Rollet à Rouen

Prisée des sportifs, la presqu'île Rollet invite aussi les promeneurs à la détente avec de nombreux bancs pour se poser et observer la nature environnante. C'est aussi l'occasion de regarder le fonctionnement du port et des terminaux céréaliers situés non loin de là.

La Bouille, à seulement 20 km de Rouen

Une petite commune bordée par la Seine. La Bouille ne manque pas d'atouts avec l'ensemble du village qui est même tourné vers le fleuve. La longue promenade est agréable à parcourir avec une vue dégagée sur la rive d'en face et la commune de Sahurs qui peut être ralliée en bac.