Votre horoscope signe par signe du samedi 14 août

BELIER

Vous aurez l'audace de contrer des personnes qui tentent de vous freiner. N'abusez pas de votre puissance !

TAUREAU

Vous rechercherez plus volontiers les personnes matures, pour leurs conseils indirects et votre plus grand bien !

GEMEAUX

Votre vie amicale revient au beau fixe après des inquiétudes sur une relation.

CANCER

La fin d'un souci va vous permettre de vous rapprocher d'un rêve très ancien. Il peut devenir plus réel encore que vous ne le pensez.

LION

Vous auriez besoin de faire un sport d'endurance pour trouver un meilleur équilibre, dépensez-vous en progression.

VIERGE

C'est en développant des arguments qui tiennent la route et en prouvant votre détermination à les mener à bien que vous parviendrez à faire l'unanimité.

BALANCE

Le bien être vous envahit ! Votre emprise sur les autres sera plus forte, n'abusez pas.

SCORPION

Le regain d'énergie qui s'annonce vous aidera à faire un bilan constructif, en effet vous ne vous disperserez pas en vain.

SAGITTAIRE

Qu'il s'agisse d'amour ou de travail, vous aurez l'occasion de vous entendre avec la plupart des personnes qui croiseront votre chemin.

CAPRICORNE

Vous évoluez sensiblement vers le changement avec philosophie, sans anicroche. Un dénouement important est en vue.

VERSEAU

Que vous soyez seul ou en couple, vous n'aurez aucun mal à jeter le filet là où vous l'aurez décidé.

POISSONS

Cette journée sera intense. Vous aurez mille choses à faire et vous ne lâcherez pas prise !