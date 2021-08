Votre horoscope signe par signe du vendredi 13 août

BELIER

Ne vous fiez pas à tout ce que vous entendrez autour de vous, vérifiez de vous-même. Cherchez des sources fiables.

TAUREAU

Il est temps de vous consacrer sérieusement à certaines négligences, allez chez le dentiste.

GEMEAUX

Vous œuvrez avec une grande détermination et n'hésitez pas à payer de votre personne pour accomplir ce qui doit l'être et même plus.

CANCER

Aujourd’hui, vous misez sur votre enthousiasme, votre magnétisme et votre détermination pour enflammer les cœurs.

LION

C'est une excellente journée pour écrire, téléphoner, prendre rendez-vous ou vous déplacer.

VIERGE

Sur le plan corporel, vous y gagneriez à boire davantage pour drainer vos reins.

BALANCE

Vous évoluez très à l'aise dans un monde aérien à votre mesure. C'est l’occasion de renforcer les liens particuliers qui vous unissent à certains collègues

SCORPION

Votre aplomb en toute sérénité attire à vous des sympathies spontanées et des confidences.

SAGITTAIRE

Si vous aviez des rendez-vous incontournables, c'est le moment de les provoquer, de vous y rendre.

CAPRICORNE

L'ambiance est électrique dans le cadre de votre vie matérielle, rester axé sur vos objectifs sera la seule issue concrète.

VERSEAU

Il va falloir agir vite, pour saisir les opportunités au vol. Attendez-vous à de bonnes surprises

POISSONS

Votre émotivité en décrue vous fait gagner en objectivité. C'est le moment de vous lancer dans des discussions liées à la légalité par rapport à vos finances.