Cuisine. Les bons conseils d'un champion pour réussir votre barbecue

Avec le soleil, les réunions de famille ou entre amis se multiplient et souvent, tout le monde se retrouve autour d'un barbecue. Mais pour bien réussir votre grill party, il faut respecter certaines règles et suivre les précieux conseils de professionnels du barbecue.

Jean-François Dupont, organisateur du Championnat de France de Barbecue, dont l'étape normande est passée par Pontorson le 18 juillet dernier, insiste : le premier mot d'ordre reste la sécurité ! Le barbecue se fait nécessairement en extérieur, à distance de tout matériau inflammable et sur une surface plane.

Pour allumer votre barbecue, vous pouvez utiliser différents types de combustibles, mais n'oubliez pas qu'un bois peut parfumer vos aliments.

La réussite de votre barbecue passe également par la viande. Laissez-la à température ambiante quelques minutes avant cuisson.

Et parce que la Normandie regorge de plages, les fruits de mer aussi peuvent se préparer au barbecue !

Afin d'épargner votre summer-body, n'oubliez pas non plus d'agrémenter votre plat de quelques fruits ou légumes. Un petit filet d'huile d'olive et servez. Rien de plus simple.

Enfin, sur certains barbecues, vous pouvez retrouver un couvercle. Celui-ci vous permet de cuire autrement vos aliments et révéler toutes les saveurs de votre plat.