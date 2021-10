Sortie. Une tournée pour animer et entreprendre en Normandie avec le Big Tour

Après de longs mois marqués par la crise sanitaire, l'économie a besoin de se relancer en France et la Normandie n'y échappe pas. Le Big Tour, une tournée organisée par la BPI, Banque Publique d'Investissement fait étape à Fécamp le 21 juillet, à Merville-Franceville le 22 juillet et à Trouville-sur-Mer le 23 juillet. Entre animations, réseaux et concerts, le Big Tour met en avant l'innovation à la française. La BPI accompagne les projets de création d'entreprise et Patric Bégay, directeur exécutif et directeur de la communication de BPI France, se veut rassurant quant à l'avenir de l'économie dans les prochains mois.

Il encourage d'ailleurs les jeunes à se lancer et prendre des responsabilités grâce au VTE, Volontariat Territorial Entreprise.

Patrice Bégay optimiste quant à la relance de l'économie et l'intérêt du Big Tour Impossible de lire le son.

Réalité Virtuelle, French Tech, French Touch, le Big Tour est ambitieux car conquérir c'est grandir. Chaque soir, le Big Tour se clôture avec un grand show gratuit : Jérémy Frérot, Fauve Hautot, la troupe de Danse Avec Les Stars et trois grands talents de The Voice.