Estuaire de la Seine. Des créneaux de vaccination pour les salariés des cafés, hôtels et restaurants

Le pass sanitaire deviendra obligatoire d'ici le lundi 30 août pour le personnel des établissements recevant du public. Pour faciliter leur vaccination contre la Covid-19, la chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire s'associe à Santra Plus, service de santé au travail basé à Gonfreville-L'Orcher près du Havre, pour proposer des créneaux dédiés aux personnels des cafés, bars et restaurants.

Les entrepreneurs du territoire peuvent réserver des rendez-vous pour leurs collaborateurs le jeudi 5 août, de 15 à 17 heures et le vendredi 6 août de 9 à 11 heures.

C'est le vaccin Moderna qui sera administré, au sein du service de médecine du travail basé au 3 rue des Sports, à Gonfreville L'Orcher.

Attention, la prise de rendez-vous est obligatoire via ce lien. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de Santra Plus, au 02 32 74 94 94.

Pour rappel, le pass sanitaire entrera en vigueur pour les clients des cafés, bars et restaurants le dimanche 1er août.