Transport. Un navire hybride remplacera le Normandie

Brittany Ferries a annoncé mardi 20 juillet la commande de deux nouveaux navires hybrides, propulsés au Gaz naturel liquéfié (GNL) et équipés de batteries électriques, l'un à Ouistreham, l'autre à Saint-Malo.

Un investissement de 220 millions d'euros qui s'inscrit dans son plan de relance post-Covid, alors que le trafic transmanche a été durement touché par les restrictions sanitaires entre le Royaume-Uni et la France, en plus du Brexit. Dans le Calvados, ce bateau remplacera l'actuel Normandie, (en service depuis 30 ans) et assurera la liaison entre Caen-Ouistreham et Portsmouth.

Plus spacieux (il mesure 194,7 mètres de long, soit 43,5 mètres de plus que le Normandie), il accueillera moins de passagers (1 300 personnes contre 1 800), mais leur offrira un trajet plus confortable (+ 11 cabines). Ce navire bénéficiera surtout d'une plus grande capacité pour le fret et le transport de camions (+ 183 cumulés par trajet contre 137 auparavant).

Un atout aussi environnemental, assure la compagnie maritime : "L'introduction du système hybride optimisé, permettra à terme d'atteindre une réduction totale de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre entre 10 et 20 %." Sa mise en service est prévue pour 2025.