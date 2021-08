[Interview] Eric Delaunay. "La Manche est tout simplement le plus beau département de France"

Le champion de skeet (ball trap) Eric Delaunay est né à Saint-Lô. 33 ans après, il vit et s'entraîne toujours dans la Manche. Nous avons attendu qu'il soit à l'autre bout du monde, à Tokyo, à quelques heures d'une deuxième participation aux Jeux Olympiques (JO), pour évoquer avec lui son département d'origine.

Vous êtes né ici dans la Manche.

Comment définiriez-vous

votre département ?

C'est tout simplement le plus beau département de France ! C'est l'un des seuls départements à être bordé par la mer sur trois côtés. C'est une véritable presqu'île. On peut voir le soleil se lever sur la mer à l'Est et le voir se coucher sur la mer, sur la côte Ouest, et même le voir se coucher dans la mer.

Qu'est-ce que vous aimez

particulièrement dans la Manche ?

Franchement, tout. Les paysages sont à couper le souffle. J'aime aussi sa tranquillité, son histoire, sa nature.

Et puis bien sûr, la gastronomie avec la crème fraîche, le cidre, les huîtres et le camembert évidemment...

Quels sont les endroits où

vous aimez aller ?

Il y en a tellement. J'adore la baie du Mont Saint-Michel, l'île de Chausey et le nord-ouest du Cotentin, du côté de la Hague et Jobourg. J'aime bien aussi les marais blancs l'hiver, les roches de Ham, les salines à Bricqueville sur Mer…

Et avez-vous des petits coins secrets ?

Bien sûr mais si je les donne, ils ne le seront plus ! Allez parce que c'est vous, je vous en donne un petit : le Groin du Sud. On y a une vue incroyable sur la baie du Mont Saint-Michel.

Vous êtes à Tokyo pour les JO.

Pouvez-vous jouer les guides

touristiques pour les Japonais et

organiser une journée de vacances

dans la Manche ?

Une journée ? Mais ce n'est pas suffisant ! Pour une journée, je leur dirai de commencer par prendre le petit-déjeuner au pied de la baie des Veys pour admirer le lever du soleil avant de visiter le musée du Débarquement à Utah Beach. Ensuite, visite de la Cité de la Mer à Cherbourg en passant par le Val de Saire, avant d'aller se balader à Port Racine et Goury. Ensuite, on redescend prendre le bateau à Granville pour visiter Chausey et enfin aller voir le coucher du soleil au Mont Saint-Michel. Clairement pour une journée, c'est trop mais il y a tellement de choses à faire et à voir que je ne peux pas choisir.