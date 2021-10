Découverte. Une balade 100 % nature à Vauville

Vauville, village pittoresque entre terre et mer. Une terre vallonnée et verdoyante qui rappelle l'Irlande. Sur les traces de l'artiste Jean-François Millet, on ne peut s'empêcher de profiter de ce panorama à l'abri des regards, fait de vagues, de marais grouillant de vie et de dunes silencieuses.

Au fil de l'eau et de la roche, l'escapade se remplit d'exotisme. 650 espèces de plantes, un observatoire ornithologique, une roselière exceptionnelle : tout pour vous en mettre plein la vue lors de votre escapade. La balade doit absolument se prolonger avec le château de Vauville inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, la Mare de Vauville classée Réserve Naturelle Nationale, sans oublier le Fortin des douaniers.

Notre balade préférée

De la Lande du Catillon jusqu'à Vauville, il vous faudra marcher 11 kilomètres avant de découvrir les mares et les dunes près du littoral. Savourez votre marche avec la découverte de chevaux en liberté. À partir de là, impossible de se tromper : le chemin est en contrebas. Vous longerez différents marais, observerez certains oiseaux, avant de faire une pause et de profiter de ce cadre idyllique. Il vous faudra travailler vos mollets et monter tout en haut de la dune située à gauche du sentier pour découvrir un panorama à couper le souffle.

Vous quitterez alors l'Irlande pour le Far West américain. Le retour au village se fait par un passage proche d'un pont de pierres et quelques bancs sur lesquels vous pourrez vous reposer.

Vous aurez ensuite le choix entre continuer votre chemin sur le sentier, ou descendre sur la plage pour le dernier kilomètre.

Petits détours Ambiance "beach bar" aux tamarins À deux pas de la plage de Vauville, la cabane des Tamarins offre une vue imprenable sur la Hague. Ambiance cabane de plage, cocktails d'été et produits de la mer. Poursuivez la soirée dans le restaurant juste à côté. Une oasis dans le Cotentin Le Jardin Botanique de Vauville et sa collection de plantes et d'arbres rares constitue une petite pépite inattendue du Cotentin. À quelques kilomètres de votre balade, dépaysement garanti. Optez pour la visite guidée à 9,50 €. Le jardin est ouvert tous les jours de 14 h à 19 h. Spectacles de folie au manoir "Un trésor au bout du monde". Le manoir du Tourp propose un parcours spectacle immersif toutes les demi-heures pour découvrir l'histoire de la Hague et de ses habitants, en cinq décors animés. Au manoir, des expositions temporaires, des ateliers insolites pour les enfants (travail du cuir, matelotage, poterie…). Jusqu'au 31 août, le manoir est ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h.

Pratique. Prévoyez une marche d'environ 4 h et des chaussures de randonnée.