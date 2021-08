Cherbourg-en-Cotentin. Des objets du Titanic à découvrir à la Cité de la Mer

Plongez dans l'aventure ! Cet été, la Cité de la Mer présente 53 objets extraordinaires ayant appartenu aux passagers du célèbre Titanic, qui ont été repêchés à plus de 3 000 mètres de profondeur. Vrai retour au temps de la Belle Époque, à travers une paire de chaussures en caoutchouc, une montre en or et même une partition de piano intacte. Après le Redoutable - le plus grand sous-marin visitable au monde - et le parcours de l'Océan du Futur, la Cité de la Mer nous offre une nouvelle fois la possibilité d'en apprendre davantage sur l'univers maritime. Pour continuer à vous faire voyager, la Cité de la Mer recevra prochainement les archives vidéos des expéditions et missions menées sur l'épave par RMS Titanic depuis 1987.