Caen. Retour des glaces : des parfums étonnants

Rue Saint Pierre à Caen, ils sont nombreux à faire la queue devant le glacier Moustache. "En rayon aujourd'hui, nous proposons une quarantaine de parfums. Et il y en a encore d'autres", montre Margot Lagadec, gérante de la boutique.

Les parfums riz au lait, yaourt avocat, popcorn et des glaces végans étonnent les clients. Emma Metais, étudiante à Paris, était de passage à Caen pour la journée. Après une journée à la plage, elle s'est laissée tenter par l'appel de la glace.

Devant la vitrine, elle reste partagée face au parfum basilic : "Ça peut être pas mal mais ça ne me tentait pas trop pour le moment. Je suis restée sur du classique, framboise."

De son côté, Alexandre Borie est un curieux. Cet accompagnateur de personnes en situation de handicap, a fait un tour en petit train et s'est dit 'pourquoi pas prendre une petite glace ?' Plus original, il a pris une glace à la rose. "J'aime bien tester de nouvelles choses", explique-t-il.

En vacances, chez sa sœur Chloé, Quentin Piccenelli savoure sa glace car "il fait chaud !" Le jeune Manchois de 19 ans goûte une glace "atypique" au cookie.

André Hebert s'est trompé de jour. Son rendez-vous était demain. "Alors bon, je me suis dit que j'allais me payer une petite glace pour la peine", s'amuse ce retraité. Il reste sur un incontournable avec une glace fraise et pistache : "Je prends le traditionnel et c'est bon comme ça !"

Cet été, au glacier Moustache, les parfums les plus vendus sont caramel beurre salé et brownie.