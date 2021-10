Orne. Monseigneur Bruno Feillet découvre son évêché, à la tête du diocèse de Sées

Lundi 19 juillet, Monseigneur Feillet était à Sées. "J'ai tout à apprendre des coutumes Normandes", explique le nouvel évêque du diocèse de Sées, jusqu'alors évêque-auxiliaire de Reims (Marne).

Âgé de 61 ans, Mgr Feillet a grandi à Maubeuge (Nord). Il avait été dans un séminaire à Paris, puis a vécu deux ans de coopération en République islamique de Mauritanie. Il a été aumônier des étudiants sur la région grand nord qui inclut Rouen et Le Havre, avant d'enseigner la morale et l'éthique à Lille, Issy-les-Moulineaux, et Paris. Puis il a été durant trois années Recteur de la basilique de Valenciennes, avec son pèlerinage du Saint-Cordon, en mémoire de la peste. Depuis sept ans, il est évêque-auxiliaire de Reims. Il a été nommé Évêque du diocèse de Sées samedi 17 juillet, il savait depuis le 12 juin sa nomination prise par le Pape François. Mais il fallait attendre la validation du gouvernement français. "Une longue attente de pouvoir partager cette nouvelle. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on espère tous un peu une telle nomination", confie celui qui se définit comme "le serviteur du diocèse. Tout remonte à nous, mais c'est un travail de collaboration", explique celui qui avoue "être du genre à prendre sa voiture pour aller sur le terrain". Mgr Feillet connaît bien ses deux prédécesseurs : comme lui Mgr Boulanger vient du Nord. Mgr Habert était avec lui au même séminaire. " Il y a des héritages plus difficiles", sourit le nouveau venu. L'installation de Mgr Feillet sera célébrée le 19 septembre. Dès le matin, une marche viendra des sources de Saint-Latuin avec aussi un rassemblement de jeunes du diocèse. À 15h30 le nouvel évêque sera accueilli à la cathédrale de Sées par l'Archevêque de Rouen, Mgr Lebrun. Après la lecture de la bulle signée par la Pape portant sa nomination, ce sera une présentation de l'évêque qui ira s'asseoir sur la cathèdre, siège qui lui est dédié. "Il ne s'agit que d'une cérémonie, mais on devient évêque avec le temps", explique Mgr Feillet. Le nouvel évêque va consacrer ses premiers mois dans l'Orne à visiter chaque prêtre dans sa paroisse, "un diocèse, ça se comprend avec les pieds sur le terrain, pas sur des dossiers". Mgr Feillet a été ordonné prêtre le 1er octobre 1988, le jour de la Ste-Thérèse. Arrivé dans l'Orne, où se situe le sanctuaire Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, il y voit un signe, d'autant qu'au sein de la Conférence des Évêques de France, il préside le Conseil des Familles. Quel plus bel exemple de famille que les Martin, premier couple canonisé dans l'histoire de l'Église ? Avoir un tel sanctuaire dans son diocèse "c'est une chance, il n'y en n'a qu'un au monde", souligne le nouvel évêque.