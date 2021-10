Insolite. Admirer les villas trouvillaises les pieds dans l'eau

Été comme hiver, on peut apercevoir un hobby très en vogue sur la plage de Trouville. Au large, à quelques mètres du rivage, vous avez déjà dû voir des dizaines de masses sombres, les unes derrière les autres, se mouvoir dans l'eau. Intrigués, vous vous êtes approché. Eh bien oui, il s'agit effectivement d'un groupe de randonneurs d'un genre nouveau. Une randonnée mais dans l'eau ! Marcher dans la mer a un nom : le longe-côte.

Une activité accessible à tous

Apparu en 2005 à Dunkerque, dans le Nord, le longe-côte est une discipline de marche aquatique qui consiste simplement à longer la côte mais immergé dans l'eau jusqu'à la taille. Le principe est simple : une fois dans l'eau, équipé d'une combinaison et de chaussons de plongée pour maintenir votre corps à la bonne température, vous partez en randonnée en mer. À la force de tout votre corps et en balançant vos bras, il n'est pas si facile d'avancer dans l'eau. Mais comme en rando, nombreux sont les pratiquants qui papotent en marchant. À chacun son rythme. C'est une activité douce et accessible à tous mais qui se veut tout de même sportive. Avec la pression de l'eau, les muscles sont plus sollicités que lors d'une simple randonnée pédestre. À Trouville-sur-Mer, l'Institut Les Cures marines propose des marches toniques en mer, appelées Sea walk. La randonnée en mer très dynamique et tonifiante dure 50 minutes. Les combinaisons peuvent être prêtées. Il est nécessaire de savoir nager. Faire du longe-côte à Trouville, c'est profiter des bienfaits des actifs marins tout en faisant du sport dans un cadre sublime. La vue est imprenable sur les villas trouvillaises. Du casino aux Roches Noires, les villas surplombent la mer. Les pieds dans l'eau, vous aurez un point de vue original sur la station balnéaire.