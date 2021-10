À découvrir en Seine-Maritime. Se dépayser à la campagne ou au bord de l'eau

Dieppe et Varengeville-sur-Mer demeurent des incontournables si vous êtes en quête de magnifiques paysages et de lieux culturels à visiter. Une coupure dans la nature luxuriante de la région vous fera également le plus grand bien.

La diversité des points de vue

Pour découvrir le pays de Bray, quoi de mieux que les circuits à vélo qui vous mènent de plaines en collines à la recherche d'un peu de quiétude et de sérénité. Et pour respirer un maximum d'air frais, nous vous avons sélectionné un séjour insolite en pleine nature.

De Dieppe au Tréport en passant par Hautot-sur-Mer, toutes les communes du littoral offrent de splendides paysages dont on ne peut se lasser. Impossible de passer à côté du généreux patrimoine naturel et historique de ces lieux qui donnent beaucoup à voir et à explorer.

Et pour des vacances réussies, prenez le temps de venir vous ressourcer à la plage, et de partager un repas ou un goûter au plus proche de l'eau, en famille ou entre amis.

Les charmantes terrasses de l'Auberge du relais

À l'Auberge du relais, les produits du terroir sont mis à l'honneur. Proposant fruits de mer, viandes, burgers et salades, cet établissement du cœur de Varengeville s'adapte à tous les goûts. Sur la pelouse d'une bâtisse traditionnelle, la terrasse est idéale pour profiter du temps estival.

Le Bar O Mètre, une pause près des falaises

Au Bar O Mètre, le son des vagues et la fraîcheur de l'air marin viennent agrémenter le moment de détente. Situé à une dizaine de minutes à pied de l'emblématique château de Dieppe, c'est l'endroit parfait pour déguster une glace ou une crêpe après avoir exploré la ville.

Un séjour dans une tiny house près de Dieppe

Salle à manger, salon, cuisine, salle de bains et salle de couchage à l'étage, cet habitat écologique est entièrement équipé pour vous recevoir. Ses surfaces vitrées donnent l'illusion de vivre à l'extérieur, dans un agréable jardin duquel on peut admirer le clocher de l'église de Longueil.