Tourisme. L'incontournable visite de Caen en petit train

Vous pensiez connaître par cœur la ville de Caen... Mais êtes-vous déjà monté à bord de cet engin pittoresque, le petit train touristique ?

Blanc, rouge et jaune... Il fait partie du paysage et tous les Caennais l'ont déjà croisé dans les rues de la ville. Et pourtant, peu sont ceux qui ont pris la peine de partir en virée. Le petit train touristique a repris du service pour tout l'été. Il vous fait découvrir la riche histoire de Caen. Embarquez pour un trajet de 45 minutes au son des commentaires d'une voix off et laissez-vous guider. Ça fait du bien de lâcher prise ! Le départ se fait dans la rue Saint-Pierre. Bien assis sur la petite banquette molletonnée, vous verrez défiler sous vos yeux les principaux sites de la ville comme l'église Saint-Pierre, le château ducal, l'Abbaye-aux-Dames, le port de plaisance ou encore l'Abbaye-aux-Hommes.

Tous les jours de 14 h à 18 h. 6,50 € pour les adultes, 4,50 € pour les moins de 12 ans. Réservation sur caenlamer-tourisme.fr. Tél. 02 31 27 14 14.