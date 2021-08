Seine-Maritime. Vélo & fromage : partez à la rencontre des producteurs de Neufchâtel

Long de 75 km, le circuit du Neufchâtel offre près de six heures de découverte des sites naturels, historiques et fromagers caractéristiques du pays de Bray. "Les visiteurs en profitent pour s'arrêter et acheter du fromage. Ils peuvent visiter deux des sept fromageries éparpillées sur le circuit, suggère Anaïs Abiven, agent d'accueil et d'animation de l'office de tourisme Bray-Eawy. Il est préférable de téléphoner au particulier en amont pour prévenir de son passage."

Appréciée pour la proximité qu'elle offre avec les producteurs, cette randonnée invite à effectuer d'autres détours culturels, par le musée Mathon-Durand qui retrace l'histoire de Neuchâtel, ou par l'immense labyrinthe végétal Artmazia.

"La randonnée s'effectue en voie partagée avec les voitures, et sa difficulté est modérée, indique Anaïs Abiven. Neufchâtel est connue pour ses charmants petits vallons. Il faut quand même s'accrocher pour gravir les quelques montées plus compliquées."

Pratique. Liste des circuits et des sites fromagers sur tourisme.brayeawy.fr