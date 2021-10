Musique. Découvrez le nouveau clip de Jérémy Frérot

Après quelques semaines de vacances sous le soleil en compagnie de sa compagne, Laure Manaudou, et ses amis Laury Thielleman et Juan Arbelaez, chef cuisinier, Jérémy Frérot fait son retour avec un nouveau single : Fais-Le. Qui dit nouveau hit dit forcément nouveau clip et celui-ci colle parfaitement à l'ambiance funky du titre.

Sur la ligne de basse, Jérémy Frérot joue les crooner à bord d'un bus à étage et n'hésite pas non plus à réaliser quelques pas d'une chorégraphie. Du sourire, des yeux séducteurs, Jérémy Frérot fête l'été et ça tombe bien après le retour du soleil en Normandie.

La Normandie, Jérémy Frérot la sillonnera avec le Big Tour de la BPI durant l'été. Le mardi 20 juillet à Dieppe, le 21 juillet à Fécamp, le 22 à Merville-Franceville avant une dernière étape à Trouville le 23 juillet. Les concerts gratuits du Big Tour débutent à 20 h. Vous y retrouverez également Fauve Autot et la troupe de Danse Avec les Stars ou encore des chanteurs de The Voice.