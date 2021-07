Descente de la Seine à la nage. Arthur Germain a fait étape à Rouen

Après 650 kilomètres parcourus en 42 jours, Arthur Germain a fait étape à Rouen sur Mer samedi 17 juillet en fin d'après-midi lors de sa descente de la Seine à la nage. Il avait invité ceux qui le voulaient à échanger avec lui, entre le Pont Guillaume Le Conquérant et la Prairie Saint Sever. Le jeune athlète de 19 ans a été accueilli par la foule, mais aussi par le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, et sa mère, qui n'est autre que la maire de Paris Anne Hidalgo. L'objectif du nageur est de sensibiliser le public à la protection de ce fleuve, et à sa pollution. Il s'est élancé le 6 juin de Source-Seine, et a pour objectif, au terme de 784 kilomètres, d'atteindre Le Havre, ultime étape de son périple, le samedi 24 juillet.