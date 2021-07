Le Havre. Deux accidents : un motard et un passager gravement blessés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus au moins à deux reprises samedi 17 juillet au Havre pour des accidents de la circulation. Le premier a eu lieu rue Louis Blériot dans l'après-midi, vers 15 h 30. Un groupe de 15 motos circulait et 3 d'entre elles ont chuté. Un premier conducteur, un homme de 30 ans, a été blessé gravement à la jambe lors de sa chute et transporté vers le Centre hospitalier Monod après médicalisation par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Un autre motard du même âge, choqué, a été conduit vers l'hôpital de l'Estuaire. La circulation a été réduite sur une voie le temps de l'intervention. Au total, 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.

Plus tard, vers 20 h, un buggy a eu un accident Quai Frissard. Le passager, un homme d'environ 50 ans s'est blessé grièvement aux mains. Il a été hélitreuillé par l'hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen par le SMUR. Le conducteur, indemne, a été laissé sur place. Les circonstances de cet accident restent pour l'heure inconnues.