Sées. Mgr Bruno Feillet nommé évêque de Sées

Le pape François a nommé ce samedi 17 juillet Mgr Bruno Feillet 85e évêque du diocèse de Sées, qui succède à Mgr Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux depuis janvier. "Je suis heureux de vivre toutes les années qui viennent à vos côtés et de marcher avec vous vers le Royaume de Dieu", a-t-il réagi. Cet homme de 61 ans est originaire du diocèse de Cambrai, dans les Hauts-de-France et était jusqu'alors évêque auxiliaire de Reims. Il préside également depuis 2018 le Conseil Famille et société de la Conférence des évêques de France. Une célébration sera organisée le dimanche 19 septembre à 15 h 30 en la cathédrale de Sées. "Je me réjouis de l'accueillir dans la Province de Rouen et je rends grâce à Dieu pour son nouveau "oui" à la mission. Il sait qu'il peut compter sur ma mission et sur celle des quatre autres frères évêques, ainsi que sur notre prière", témoigne Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Novice dans la Région, Mgr Bruno Feillet semble curieux de la découvrir : "j'ai, en effet, tout à apprendre des coutumes normandes et percheronnes" a-t-il partagé.