Cherbourg-en-Cotentin. La patrouille de France survolera la plage de Collignon

A l'occasion de l'arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg (du 7 au 15 août), les habitants et touristes auront la chance de voir une performance de la patrouille de France le vendredi 13 août à 17 h. "La formation aérienne survolera la Grande Rade de Cherbourg et plus particulièrement la plage de Collignon pour un show aérien d'environ 30 minutes", indique l'association organisatrice de l'arrivée de cette course de voile. D'après Julien Alcacer, responsable d'exploitation de l'aéroport de Cherbourg-Manche "10 alphajets arriveront la veille à l'aéroport en fin de matinée" et devraient faire une répétition le jour-même. L'association Arrivée Fastnet Cherbourg communiquera prochainement sur les modalités d'accueil du public.