Le Havre. Pendant l'été, des stages de natation gratuits pour les 7-13 ans

Ils sont une petite dizaine dans le petit bain de la piscine de Caucriauville. Les exercices s'enchaînent : on porte le copain jusqu'au bord d'en face, on bat des pieds bien allongé... Pendant l'été, la ville du Havre propose ainsi à ses petits administrés de 7 à 13 ans d'apprendre les bases de la natation, pour être à l'aise dans l'eau.

Se rassurer

"Mes garçons savent déjà se débrouiller mais ils ont un peu peur. Je préfère qu'ils apprennent les bons gestes" commente Shahida, qui a inscrit ses fils de 10 et 11 ans pour une semaine de stage, entièrement gratuite. "Apprendre à nager, ça sert, estime le plus jeune, par exemple quand on va à la mer. Ça rassure". Jérôme, père de deux garçons de 7 et 9 ans, y voit aussi un autre avantage : "au moins ils font du sport. Sinon, c'est jeux vidéo, je suis obligé de les pousser à sortir !".

Dans le cadre de Le Havre en Forme, outre ces stages gratuits, l'entrée des piscines municipales est à 1 € tout l'été.

L'impact des confinements

Ces stages gratuits sont d'autant plus importants que l'apprentissage scolaire de la natation a une nouvelle fois été perturbé par les confinements. "On ne pourra pas rattraper le temps perdu mais on peut essayer de réduire l'impact de ces séances perdues" note Sandra Tellier, chef du service piscine de la ville du Havre. "C'est important que les enfants aient un minimum d'autonomie pour pouvoir revenir seuls, sur le ventre ou sur le dos, s'ils tombent à l'eau. C'est une vraie préoccupation, d'autant que Le Havre est une ville maritime".

En début de semaine, Santé Publique France alertait sur l'augmentation du risque de noyade, lié notamment au manque d'activité physique pendant le confinement. L'organisme en a recensé sept accidentelles dont deux mortelles, du 1er juin au 5 juillet, en Normandie.

Pratique. Stages gratuits à la piscine de Caucriauville en juillet et à la piscine Edouard Thomas en août. Inscription sur place ou sur lehavreenforme.fr