Le Havre. Plage, surf et jolies couleurs, Bonjour Jeanne expose au Bistro Nomade

Bonjour Jeanne est une peintre et illustratrice à l'univers vif et coloré inspiré par le monde du surf et les rivages californiens qu'elle ponctue de quelques clins d'œil à certains bâtiments du centre-ville reconstruit du Havre (le Volcan ou l'Église Saint-Joseph). "J'ai découvert le surf il y a deux ans : un vrai coup de foudre ! Pas seulement pour le sport, mais aussi pour la musique et l'état d'esprit qui vont avec. Pendant le premier confinement, coincée dans mon appartement, j'étais triste de ne plus pouvoir aller à l'eau. J'ai alors eu l'idée de me lancer dans un projet créatif qui exprimerait mon désir de liberté et d'évasion".

Mais qui est Jeanne ? "C'est un hommage à ma famille. On m'a appris à ne rien jeter, à tout recycler. Cadres, planches de surf et de skateboard que j'utilise pour mes créations sont des objets de récupération. C'est une dimension importante de ma démarche et de ma vie au quotidien".

On peut découvrir certaines créations de l'artiste à la boutique associative Oscar et Auguste et au Bistro Nomade.

Pratique. Vernissage de l'exposition Surf Therapy et concert de Manhattan sur Mer au Bistro Nomade, jeudi 22 juillet à partir de 19 heures. 69 Quai de Southampton, Le Havre. Gratuit. Boutique Oscar et Auguste, 36 rue Louis Philippe, Le Havre