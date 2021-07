Seine-Maritime. Dans les pas de Jeanne d'Arc, héroïne emblématique et historique de Rouen

Il paraît improbable de visiter Rouen sans évoquer le sort réservé à Jeanne d'Arc, figure symbolique de la guerre de Cent ans. Incontournable est le parcours qui, dans le centre-ville aux allures médiévales, vous conte l'histoire des lieux qui ont croisé son chemin ou lui rendent hommage.

Le destin tragique d'une guerrière

"C'est une antiquaire imaginaire de la rue Damiette qui parle dans l'audioguide et prend plaisir à raconter sa ville au travers du parcours de Jeanne d'Arc", explique Thomas Digiaud, guide touristique de l'office de tourisme de Rouen. Le départ de la visite s'effectue dans le joyau de la Ville aux cent clochers : la cathédrale de Rouen. Vous emprunterez ensuite la rue Saint-Romain, où l'officialité a rendu une partie du jugement de Jeanne. Après un passage par le quartier Saint-Maclou, vous vous dirigerez vers la majestueuse abbatiale Saint-Ouen : "On ne peut pas y pénétrer en raison des travaux, rappelle Thomas Digiaud. Mais c'est là que s'est déroulée l'abjuration de Jeanne d'Arc : elle y réaffirme avoir reçu l'appel de Dieu et rempli sa mission en menant les armées françaises face aux Anglais. La condamnation au bûcher est alors prononcée."

Après avoir admiré la statue trônant à l'Hôtel de ville, vous découvrirez les restes de la tour où Jeanne d'Arc était tenue prisonnière. Vous terminerez votre périple place du Vieux Marché, "lieu du supplice" où Jeanne d'Arc a péri sur le bûcher. C'est là que Valéry Giscard d'Estaing inaugurait en 1979 l'église construite en sa mémoire.

"Ce qui est pratique avec l'audioguide, c'est qu'il est possible de prendre son temps et d'effectuer des pauses pour visiter un musée. On nous dit que les commentaires sont clairs et complets sans être trop scientifiques. Et comme le centre-ville est très concentré, il n'y a pas beaucoup de marche : c'est un parcours accessible au plus grand nombre."