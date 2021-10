À découvrir. Les bons plans pour se stationner à Rouen

Évidemment les transports en commun, le vélo ou la marche sont les moyens les plus simples pour rejoindre Rouen ou se déplacer à l'intérieur de la ville. Mais beaucoup d'habitants, d'étudiants ou de salariés n'ont pas d'autres choix que de venir avec leur voiture. Une tâche parfois compliquée tant la circulation à Rouen peut rapidement devenir difficile au moindre imprévu sur la route. Il est aussi difficile de trouver une place pour se stationner.

Penser au parking relais

Pour vous faciliter le quotidien, la rédaction de Tendance Ouest a sélectionné les lieux pour se garer sans trop de difficulté et sans dépenser trop d'argent. L'endroit le plus prisé reste l'île Lacroix grâce à sa situation au cœur de Rouen. Pour profiter de la même proximité avec le centre-ville, le parking du Boulingrin offre 400 places accessibles avec un titre de transport. Enfin, un peu plus excentré mais totalement gratuit, le parking Fond du val à Rouen est facile d'accès avec une quarantaine de places.