Normandie. Quand la vaccination s'invite à la plage, dans les centres commerciaux et vide-greniers

"Ce n'était pas vraiment prévu pendant mes vacances, mais au moins c'est fait !" Hina, âgée de 20 ans, ne s'attendait pas à repartir à Toulouse avec quelque chose en plus. La vacancière, qui séjourne près d'Etretat, a pu se faire vacciner contre le Covid-19, avec l'aiguille creuse en toile de fond, mardi 13 juillet. Elle s'est présentée sur l'un des points éphémères de vaccination sans rendez-vous mis en place en Normandie. "Ce week-end, nous avons vacciné une centaine de personnes sur deux jours. Mais depuis les annonces gouvernementales, ça n'arrête pas" constate le commandant Romain Hélin, cadre de santé sur ce site, géré par les sapeurs-pompiers à la demande de l'Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture de Seine-Maritime. "Des restaurateurs nous ont appelés dès ce matin pour savoir s'ils pouvaient nous envoyer du monde" poursuit le pompier, qui a vu défiler davantage de locaux et de serveurs, cuisiniers ou barmen en cette veille de fête nationale.

Vaccination au pied des falaises d'Etretat Impossible de lire le son.

Dans les stations balnéaires...

À Étretat, le point éphémère sera encore ouvert mercredi 14 juillet, de 10h30 à 18h30. Mais ce type d'opération va se multiplier, là où se trouvent les touristes. Ce sera par exemple le cas à Honfleur, sur le quai Sainte-Catherine et au Normandy Outlet, ce mercredi de 10 à 19 heures. Les stations balnéaires d'Agon-Coutainville, mercredi après-midi, et de Trouville, samedi sur le marché, sont aussi concernées. Dans l'Eure, vaccination possible au Center Parc de Verneuil samedi 17 juillet ainsi qu'à la plage de Lery-Pose et au parc Biotropica, samedi 24 juillet.

... ou les grands centres commerciaux

Les centres commerciaux abriteront également des points de vaccination, le week-end. Ce sera le cas à Tourville-la-Rivière, près de Rouen, les samedis 17, 24 et 31 juillet de 10 à 18 heures. On pourra se faire vacciner au centre commercial de Mondeville 2, les samedis 17 et 24 juillet de 10 à 20 heures et dans les galeries commerciales des Leclerc de Bayeux, Lisieux ou la Ferté-Macé le samedi 24 juillet. Toujours dans l'Orne, on trouvera même un point de vaccination au vide-grenier de Putanges, le samedi 17 juillet, de 9 à 18 heures !

Pratique. La liste des points de vaccination est à retrouver sur le site de l'Agence régionale de santé. Pour se faire vacciner, il faut présenter sa carte vitale ou une attestation de sécurité sociale, et une autorisation parentale pour les 12-17 ans.