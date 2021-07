Seine-Maritime. Collaboration entre la Métropole-Rouen Normandie et la Cc Caux-Austreberthe

Le 13 juillet, à Barentin, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole et Christophe Bouillon, président de la Communauté de communes Caux-Austreberthe, ont engagé les premiers échanges pour établir un cadre collaboratif et signer un cadre d'action commun sur les mobilités entre la Métropole et la Cc Caux-Austreberthe.

Celui-ci porte sur quatre sujets ayant trait aux mobilités :

-étude pour la création d'une voie réservée aux usages collectifs le long de l'A150 :

La communauté de communes Caux-Austreberthe capte d'importants flux en provenance de la Métropole vers les commerces du Mesnil-Roux et 51 % des actifs de la Communauté travaillent sur le territoire de la Métropole.

-participation conjointe au projet de transformation des gares de Barentin et Pavilly :

Le développement du transport ferroviaire est un enjeu primordial dans le développement des déplacements interurbains. Les deux territoires partagent l'intérêt d'une nouvelle gare avec connexion entre les lignes de transport régulières, les aires de covoiturage et les déplacements en mode doux.

-coopérer pour favoriser le covoiturage :

Un projet en cours d'études prévoit une expérimentation sur une ligne desservant le centre de Rouen, la zone commerciale du Clos des Antes, le centre de Barentin via un trajet direct sur l'A150.

-une voie verte commune aux deux territoires :

Afin d'offrir une véritable continuité de circulation entre les deux territoires, les signataires souhaitent rapprocher leurs voies vertes respectives grâce à un tronçon de raccordement entre les communes de Villers-Ecalles et Saint-Pierre-de-Varengeville. Ce raccordement concerne une portion d'environ 5 km majoritairement sur le territoire de la Métropole. Il symbolisera la volonté de rapprochement des deux territoires.

Pour les deux présidents "il faut agir dès à présent face à l'engorgement de l'A150. C'est un véritable enjeu de sécurité. Il faut une variété de solutions et le cadre que nous donnons aujourd'hui par la signature de cette convention doit permettre d'accélérer les études et les premières réalisations".

Les deux présidents récemment élus donnent ainsi un nouvel essor à la lutte contre le réchauffement climatique et ce contrat semble augurer un rapprochement entre les deux entités qui pourrait annoncer de nouvelles initiatives.