Présidentielle 2022. En Normandie, on votera pendant les vacances de Pâques

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé mardi 13 juillet les dates de la prochaine élection présidentielle.

Le premier tour de scrutin est fixé au dimanche 10 avril 2022. Le second tour aura lieu quinze jours plus tard, le dimanche 24 avril 2022.

En Normandie, comme pour l'ensemble de la zone B, ces deux dates tombent pile pendant les vacances scolaires de printemps, qui auront lieu du samedi 9 au dimanche 24 avril inclus. Les zones A et C seront également en congés le week-end du second tour.

On votera aussi pour élire les députés, en 2022. Les élections législatives sont prévues les dimanches 12 et 19 juin.