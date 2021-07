Cherbourg-en-Cotentin. Les coups de cœur du libraire Arnaud Coignet pour l'été

Quelles sont les tendances du moment ?

Il y a un retour aux classiques, et aux livres qui permettent de voyager. Les gens s'intéressent aussi au développement durable, et au féminisme, tel que "Une farouche liberté" de Gisèle Halimi qui s'est très bien vendu, mais aussi la collection Tracts de Gallimard qui traite de sujets d'actualité et qui nourrit la réflexion.

Et à l'échelle régionale ?

Tout ce qui touche à Gilles de Gouberville intéresse les locaux. C'est un témoignage unique et historique d'une très grande qualité sur la société du XVIème siècle. Ce rayon permet aussi à une clientèle de passage de ramener un souvenir.

Quels sont vos trois coups de cœur ?

L'ouvrage de Delphine Horvilleur, "Vivre avec nos morts", a beaucoup de succès, et c'est tout à fait mérité. Ça traite du rapport que la tradition juive entretient avec ses morts, mais c'est un regard universel, ça s'adresse à tout le monde. Un livre d'actualité puisque le Covid-19 a refait surgir dans notre quotidien la peur d'une mort presque immédiate. Je vous conseille vivement "Imaginer la pluie" de Santiago Pajares : la civilisation a disparu au moins en apparence de la surface de la Terre. Nous suivons un jeune homme qui a été élevé par sa mère, en plein désert. La pluie n'existe plus, et on imagine la pluie. C'est un livre extrêmement optimiste avec toute une série de rencontres. Enfin, la collection lancée par Laure Adler : "Les femmes qui lisent sont dangereuses" a beaucoup de succès, notamment car on offre l'affiche "Les Cherbourgeoises qui lisent sont dangereuses" adaptée du livre. C'est un regard sur l'émancipation des femmes, et sur celles, connues ou moins connues, qui ont joué un rôle sur le plan culturel. Dangereuses car elles remettent en cause les équilibres établis et la manière dont on voit le monde.